Son dakika haberleri... Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye 'Doğu Akdeniz' kararları

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik yaptırım kararını onayladı. Yaptırımlar, fon kesintisi, üst düzey toplantıların askıya alınması ve Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarının yeniden gözden geçirilmesini içeriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan ise tepki geldi. Bakanlık, "Yaptırımlar, ülkemizin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı

Avrupa Birliği ülkelerinin Brüksel'de yaptığı toplantı da Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kabul edildi.



Yayınlanan sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetlerinin yasa dışı olduğu savunuldu.



Yaptırımlar kapsamında, Türkiye'ye sağlanan katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine karar verildi.



Aynı zamanda Türkiye ile devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin ertelenmesi ve üst düzey diyalog toplantılarının askıya alınması kararlaştırıldı.



Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetlerini sürdürmesi halinde ise Avrupa Birliği'nin hedef odaklı tedbir seçenekleri üzerinde de çalışacağına işaret edildi.



Dışişleri Bakanlığı ise Avrupa'nın yaptırım kararına tepki gösterdi.



ÖNYARGILI BİR KARAR

Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme yönündeki kararlılığını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu kararlarda, Kıbrıs Adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip Kıbrıs Türklerinden hiç bahsedilmemesi ve Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi hareket edilmesi, AB'nin Kıbrıs konusunda ne kadar önyargılı ve taraflı olduğunu göstermektedir. Bu kararlar Rum/Yunan ikilisinin AB üyeliklerini kendi maksimalist pozisyonları doğrultusunda nasıl suistimal ettiklerinin ve diğer AB ülkelerinin de buna nasıl alet olduklarının en son örneğidir.



Bakanlık, yaptırım kararlarının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerini etkilemeyeceğini belirtti.



HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Ülkemiz hem kendi haklarını, hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla korumaya devam edecek, bu yöndeki faaliyetlerini daha da arttıracaktır. Bu hususta Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri 26 Nisan 2004'ten beri tutmayan AB'nin bize söyleyeceği bir sözü de yoktur.



ulusal.com.tr