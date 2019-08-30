Kuşadası açıklarında 2 saat ara ile 4, 4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler kısa süreli paniğe neden oldu.





AFAD verilerine göre saat 18.38'de Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.



İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde ikinci sarsıntısı yaşandı.



Saat 20.21'de yaşanan ikinci depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.



Can ve mal kaybının olmadığı depremler kısa süreli paniğe neden oldu.



SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deprem paniği yaşandı.AFAD verilerine göre saat 18.38'de Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 7,11 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.İlk depremden yaklaşık 2 saat sonra Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde ikinci sarsıntısı yaşandı.Saat 20.21'de yaşanan ikinci depremin 7,19 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.Can ve mal kaybının olmadığı depremler kısa süreli paniğe neden oldu.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.