Son dakika haberleri... Aydınlık'a konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Önlem almak zorundayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydınlık gazetesine konuştu. Sığınmacılar konusunda mevcut durumun devam edemeyeceğini söyleyen Soylu "Halkta tepki büyüyor. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle önlem almak zorundayız" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriyeli sığınmacılar konusunu kırıp dökmeden çözeceklerini, ama kesinlikle taviz verilmeyeceğini, hepsinin kurallara uymak zorunda olduklarını söyledi.



Süleyman Soylu, son günlerde gündemde ilk sıralara yükselen Suriyeli sığınmacılar konusunda Aydınlık’tan İsmet Özçelik'e açıklamalarda bulundu. Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak bütün taraflarla görüşmeler yaptıklarını, Arap basını ile de temas içinde olduklarını ifade etti.



Suriyeli sığınmacılara mevcut durumun bu şekilde devamının mümkün olmadığını net bir şekilde anlattıklarını vurgulayan Soylu şöyle dedi:



“Şu andaki durumun sürdürülmesi kesinlikle mümkün değil. Türkiye’nin her yerinde Suriyeli sığınmacıları, onların ileri gelenlerini uyarıyoruz. Halkta tepki büyüyor. Önümüzdeki günlerde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle önlem almak zorundayız.”



'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'



Sorunun sadece Suriyeli sığınmacılar olmadığını, diğer ülkelerden gelen sığınmacıların da benzer sorunlara yol açtığını kaydeden Soylu, “Bu sorunu ortalığı kırıp dökmeden çözmek için çalışıyoruz. Şu anda süreç devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar da diğer sığınmacılar da kurallara uyacaklar. Hangi il için izin verilmişse orada kalacaklar. Bu konuda kesinlikle taviz verilmeyecek. Kurallara uymayanlar hakkında da yasaların gerektirdiği cezalar anında uygulamaya girecek” diye konuştu.



Soylu, İstanbul'da kaydı olmayan Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20 Ağustos'a kadar süre verilmesi ile ilgili olarak da bu konuda geri adım atılmasının kesinlikle sözkonusu olmadığını bildirdi. Bu konuda 100 civarında ekip oluşturulduğunu hatırlatan Soylu ekiplerin çalışmaya başladığını bildirdi. İstanbul'da geçici koruma kapsamında toplam 547 bin Suriyeli bulunduğunu, bunlarla ilgili bir sorun bulunmadığını ifade eden Soylu, ancak çeşitli nedenlerle sayının arttığını, bu durumun da İstanbulluları rahatsız ettiğini belirtti.



EYLEM YAPTIRMAYIZ



İçişleri Sakanı Soylu, Suriyelilerin “20 Ağustos’a kadar İstanbul’u terk edin” kararına karşı eylem yapacağı iddialarına karşı da şu uyarılarda bulundu:



“Türkiye Cumhuriyeti devleti kendi düzenini korumak zorundadır. Zor günlerinde kendilerini ağırladığımız bu insanlar kışkırtmalara karşı dikkatli olmalılar. Ben bu tür iddiaların belli merkezler tarafından çıkarıldığını sanıyorum. Kimseye eylem meylem yaptırmayız. Biz düzenimizi korumak zorundayız. Bu konunun tartışılmasını bile anlamsız buluyorum.”



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