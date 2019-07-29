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Son dakika haberleri... Aydınlık GYY İlker Yücel'den o habere yanıt: Dünya da yuvarlak Odatv de yuvarlak

Odatv'nin Aydınlık yazarı olmayan bir isim üzerinden yaptığı yalan habere yanıt, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'den geldi. Yücel, "Aydınlık uyuşturucuya ne olursa olsun tavır alır, odatv ise kasasını esas alır, "Pucca"ya teslim olur. Dünya da yuvarlak, Odatv de yuvarlak" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Aydınlık GYY İlker Yücel'den o habere yanıt: Dünya da yuvarlak Odatv de yuvarlak

Odatv, Aydınlık Gazetesi'nde bugüne kadar yalnızca 2 yazısı yayımlanmış (yazıların konusu çocuk istismarı) bir isim üzerinden Aydınlık'ı hedef aldı.

Murat Soydan'ın Netflix'teki dizilerde çocuk istismarı olduğu yönündeki tespitlerine sayfasında yer veren Aydınlık Gazetesi, Odatv'yi harekete geçirdi.

Yazının yayımlanmasının ardından yazarın sosyal medya hesaplarına kilitlenen Odatv, Soydan'ın kişisel paylaşımları üzerinden "Aydınlık yazarına göre dünya yuvarlak değil düzmüş" başlığıyla bir haber yaptı.

Odatv'nin yalan haberine ise tepki Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel'den geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Yazıyı kaleme alan Murat Soydan Aydınlık yazarı değil. Bunu OdaTv'de çok iyi biliyor. Yayımladığımız 'Netflix'in alt mesajları' yazısıyla haberin hiçbir ilişkisi yok. OdaTv'nin 'Çarpıtalım, Aydınlık'a küfür ettirelim' haberlerinden biri daha. Yazık" ifadelerini kullanan Yücel, haberin günler sonra yayınlanmasının gerekçesini de açıkladı.

Yücel, "Peki bu haber yazının yayımlanmasından üç gün sonra neden yapıldı? Uyuşturucuya teşvik eden "pucca"ya kendi yayınevi tepki gösterdi ama Kırmızı Kedi sahip çıktı. @AydinlikGazete bunu haberleştirince yanıt çarpıtma haberle @odatv'den geldi." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aydınlık #mustafa ilker yücel #odatv #pucca
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