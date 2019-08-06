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SON DAKİKA HABERLERİ "Aylık hesabı doğru mu değil mi öğrenmemizi istemiyor" Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'den çok konuşulacak emekli aylığı iddiası! SGK'nın göndermediğini öne sürdü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir iddiada bulundu. Tezel, SGK'nın artık emekli aylığıyla ilgili aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini kaydetti

SON DAKİKA HABERLERİ "Aylık hesabı doğru mu değil mi öğrenmemizi istemiyor" Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'den çok konuşulacak emekli aylığı iddiası! SGK'nın göndermediğini öne sürdü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili bir açıklama yaptı.

"ARTIK EMEKLİ OLANLARA GÖNDERİLMİYOR"

Tezel, SGK'nın artık emekli aylığının nasıl hesaplandığını gösteren aylık bağlama karar örneğini emekli olanlara göndermediğini belirtti.

Ali Tezel, "Aylık hesabı doğru mu degil mi öğrenmenizi istemiyor." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abo #aylık bağlanma oranları #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #emekli #sosyal güvenlik kurumu #sgk #ali tezel
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