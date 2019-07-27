Son dakika haberleri... AYM'nin tartışmalı kararında Abdullah Gül ayrıntısı

"PKK'ya yönelik operasyonlar durdurulsun" talebini içeren bildiriye imza atan akademisyenlerin başvurusu için "hak ihlali" kararı verilmesi, Türkiye'nin gündeminde. Anayasa Mahkemesi'nin kararında, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan üyelerin oyları etkili oldu. Karara ilk destek ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi

Anayasa Mahkemesi (AYM), "ihlal var" dedi. Kararda Abdullah Gül'ün atadığı isimler etkili oldu.



Bölücü terör örgütü PKK'nın hendek terörüne karşı kararlı operasyonlar devam ederken, bir grup akademisyen sözde barış bildirisine imza atmıştı. Bildiride PKK'ya yönelik operasyonların durdurulması talep edildi, terörle mücadele "katliam ve kıyım" olarak nitelendirildi. Metin Ocak 2016'da bin 128 akademisyenin imzasıyla yayımlanmıştı.



Bildirinin ardından 9 akademisyen, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldı. AYM ise bireysel başvuru üzerine "hak ihlali" kararı verdi. Karar örneği yerel mahkemelere gönderildi. Başvuruculara 9 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.



Karar tartışılırken, oylamada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanan üyelerin oylarının etkili olduğu öğrenildi. Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan ve halen görevde olan 7 üyeden 5’i, akademisyenlerin haklarının ihlal edildiği yönünde oy kullandı.



Erdoğan tarafından atanan 5 üyeden 4’ü ise “ihlal yok” dedi. 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından seçilen Serdar Özgüldür de “ihlal yok” diyen üyeler arasında yer aldı.



8’e 8 dengesi, eşitlik halinde başkanın oyunun iki sayılacağı düzenlemesi ile bozuldu. Zühtü Aslan’ın “ihlal” oyu kullanması kararın çıkmasını sağladı.



Karara ilk destek ise hendek terörü döneminde atanan kayyumlara karşı çıkan CHP'den geldi.



Açıklamayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Kılıçdaroğlu, kararın bir oy farkla alınmasını değerlendirdi, "kaygı verici" olduğunu öne sürdü.



ulusal.com.tr

