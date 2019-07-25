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Son dakika haberleri... Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor! İşte tarihi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Son dakika haberleri... Azerbaycan Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırıyor! İşte tarihi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Etiketler; #Azerbaycan #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #vize
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