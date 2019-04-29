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Son dakika haberleri... BAE casusu intihar etti! İstihbaratçı Silivri Cezaevi'nde tutukluydu! Başsavcılıktan açıklama geldi

MİT'in operasyonu ile yakalanarak uluslararası casusluk suçundan tutuklanan 2 Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratçısından biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı haberleri doğruladı

Son dakika haberleri... BAE casusu intihar etti! İstihbaratçı Silivri Cezaevi'nde tutukluydu! Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul'da Birleşik Arap Emirlikleri adına casusuluk yaptıkları gerekçesiyle tutulanan 2 istihabaratçıdan biri intihar etti. 

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu ile yakalanan 2 istihbaratçı  Ulusalararası casusluk suçlaması ile tutuklandı. 

10 gündür Silivri Cezaevi'nde olan casuslardan biri kendini astı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Olayı doğrulayan Başsavcılık, Zaki Y. M. Hasan'ın dün saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odanın banyo kapısında asılı halde bulunduğunu açıkladı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #casusluk #BAE #Birleşik Arap Emirlikleri #silivri cezaevi
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