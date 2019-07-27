Son dakika haberleri... Bahçeli, ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü: Pişkin, iki yüzlü, dürüst değil, terör destekçisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD'ye açtı ağzını yumdu gözünü. Bahçeli, "Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar 2 kez ertelenmiştir. Artık oyalanmaya tahammülümüz yoktur. Bıçak kemiğe dayandı. ABD samimi değildir. ABD dürüst değildir. ABD terör örgütü ile Türkiye'yi aynı anda idare etmektedir. Bu pişkinliğin izahı yoktur." dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da halka hitap etti.



Bahçeli, şunları söyledi:



"MHP'ye güvendiniz, güveninizi boşa çıkarmayacağız, biz varsak umut, huzur, çare, sarsılmaz bir duruş, sağlam bir şuur vardır.



ABD'nin tutarsız çelişkili tavırları nedeniyle PKK sınırlarımızda yuvalanmıştır.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, 'Bize mi saldıracaklar?' deyip aklamaya çalıştığı YPG, Ceylanpınar'a yine roketle saldırmıştır. CHPHDPİP aynı zillete düşmüşler, zihnen fikren iflas etmişlerdir.



Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacak. Güney sınırlarımıza fitne ekiyorlar. CHP hala tehlikenin farkında değil.



Dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmedi, bu CHP adına utançtır; Kılıçdaroğlu'na soruyorum; CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz?.



Mutfakta ateş varsa söner. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur?



Bebek bezinin yüzde 40 zamlanmasını söyledin de bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan parayı hiç hesap ettiniz mi?



Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Bugün az yediysek, yarın çok yeriz. Peki ağlayan analara, omuzlarda taşınan şehitlere ne diyeceksiniz? Beka gittikten sonra neyin ekonomisinden bahsedeceksiniz?



Küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırırken Türkiye'nin aleyhine konuşmak adamlık mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da değeri yok mudur? Bu Kılıçdaroğlu kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin kurtaralım.



Derinliği 30 kilometreyi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı.



Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur. CHP Genel Başkanı PKK'ya niyet borcu varsa söylesin. İmdat desin, yardım edelim, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım.



CHP Genel Başkanı'na ne yaparsa yapsın, bu aziz millet var oluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir. CHP tarihin yanlış tarafındadır, geçmişinden kategorik olarak kopmuştur. CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır.



Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.



Dünya ABD'den ibaret değildir, F35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.



Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar 2 kez ertelenmiştir. Artık oyalanmaya tahammülümüz yoktur. Bıçak kemiğe dayandı. ABD samimi değildir. ABD dürüst değildir. ABD terör örgütü ile Türkiye'yi aynı anda idare etmektedir. Bu pişkinliğin izahı yoktur."



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