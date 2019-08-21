Üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında sert ifadeler kullandı. Davutoğlu’na ‘Serok Ahmet’ diye seslenen Bahçeli, "“Aziz milletimiz banker Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon doları bulup Adapazarı'ndaki tank palet fabrikasına gözü kesiyorsa ortak olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içinde 50 milyon doları nasıl ve ne şekilde bulacağı ise ayrı bir tartışmanın konusudur" dedi

CHP’nin kayyum tutumu ile ilgili “CHP hemen öne çıkıp PKK'ya siper olmuş, Kandil'in önüne yatmıştır.” diyen MHP lideri “CHP, belediye araçlarıyla asfalta bomba döşeyen, tünel kazan, hendek açan, kanlı saldırıları provoke ve teşvik eden terörist yedekleriyle aynı çemberde, aynı çukurdadır. Bu tablo rezalettir, utanç vericidir. CHP Genel Başkanı'nın “Demokrasiden uzaklaşıldı” isnadı, CHP'nin hilkat garibesi ve adamlık fukarası, üstelik özü gitmiş çöpü kalmış sözcüsünün “Darbe” iftirası aziz Atatürk'ün partisinin ne hallere düştüğünün ibret ve isyan ettirici delilidir.” diye konuştu.



Tank palet fabrikası tartışmaları ile ilgili de “Aziz milletimiz banker Kılıçdaroğlu'nun 50 milyon doları bulup Adapazarı'ndaki tank palet fabrikasına gözü kesiyorsa ortak olmasını sabırsızlıkla beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun bir hafta içinde 50 milyon doları nasıl ve ne şekilde bulacağı ise ayrı bir tartışmanın konusudur.” diyen Bahçeli, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan Ahmet Davutoğlu’na da yüklendi.



DAVUTOĞLU VE ABDULLAH GÜL’E SERT SÖZLER



Davutoğlu’na ‘Serok Ahmet’ diye seslenen Bahçeli şunları kaydetti:



“11.Cumhurbaşkanıyla birlikte sabık Başbakan Serok Ahmet'in aynı anda PKK'nın tezlerine bodoslama destek vermeleri, öne çıkmaları, adeta paylaştırılmış görevlerini titizlikle yerine getirmeleridir. Geçmişleriyle çelişen, bir zamanlar taşıdıkları tarihi görevlerle tezada düşen bu iki şahsın hükümete duydukları husumet gözlerini kör, vicdanlarını da esir etmiştir. 11.Cumhurbaşkanı'nın “Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının bu şekilde görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır” değerlendirmesi Güroymağa Norşin diyen, çok güzel şeyler olacak müjdesiyle yıkım sürecinin fitilini tutuşturan bozuk zihniyetin tastamam aynısı ve devamıdır. Fırat'ın doğusuna suskun, İdlib'teki gelişmelere sessiz, küresel oyunlara itirazsız, hainlere tepkisiz kalanların bir ara Türk milletinin oy ve desteğiyle devletin en tepesinde bulunmaları hakikaten de çok düşündürücü bir kayıp ve handikaptır.”