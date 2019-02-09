MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'saray bekçisi' ifadelerine yanıt verdi. Bahçeli, "Bize 'saray bekçisi' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar" diye konuştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin kuruluşunun 50. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuştu.



Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal



MHP Genel Başkanı Bahçeli şunları söyledi:



"Bize '



TUNÇ SOYER



Bahçeli, "Babasıyla gurur duyan Tunç Soyer ismine rıza göstermemizi hiç kimse beklemesin. 'Babadan oğla suç geçmez' diyenler bilsinler ki Anadolu'yu fetheden ecdadımızın hesabını bin yıldır Türk milletinden sormaya çalışıyorlar" diye konuştu.



ÜNİVERSİTENİN ADI DEĞİŞİYOR



Bahçeli şunları belirtti:



"Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."



ulusal.com.tr Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu."Bize ' saray bekçisi ' diyen Kılıçdaroğlu'na gerçekten acıyorum, perişanlığına üzülüyorum. O da biliyor ki Türkiye'nin bekası için bekçi olmaya hazırız. O da görüyor ki Türk milletinin bekası için bekçilikse bize düşen seve seve yaparız."Bahçeli,diye konuştu."Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu günde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşünce ve tasarrufu 50. kuruluş yıl dönümümüz için müstesna ve muazzez bir armağan olmuştur."