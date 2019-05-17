MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı'nın 19 Mayıs’ın 100. yıldönümü nedeniyle Samsun'da düzenleyeceği kutlamalara katılmayacağı belirtilmişti. Bahçeli'nin katılacağı açıklandı

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine Samsun'daki etkinlikler için yapılan daveti reddetmişti. Bahçeli, 19 Mayıs'ta Ankara’da düzenlenecek törenlere katılacak.



BAHÇELİ'DEN YENİ KARAR



Bahçeli'nin katılacağı açıklandı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarına kendisini davet etmesine olumlu yanıt vermişti.



Cumhurbaşkanlığınca, 19 Mayıs 2019'da Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlama törenine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Vatan Partisi Öncü Gençlik ve Türkiye Gençlik Birliği de davet edildi.



Etkinliğe Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ve TGB Genel Sekreteri Okan Özkan da katılacak.



ulusal.com.tr