MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim" dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini karşılıksız desteklediklerinin altını çizerek "Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parlamenter sisteme geri dönüşü isteyenlere tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.



Bayramlaşma sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve bazı konulara dikkat çekmek istediğini belirten Bahçeli, "Bunlardan birincisi Türkiye’de çok partili seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz 1946 tarihinden, 9 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen yaklaşık 72 yılda 51 hükümet görev yapmış olup, parlamenter hükümet sistemini uygulandığı bu dönemde hükümetlerin ortalama ömrü yaklaşık 1 yıl 5 aydır." ifadelerini kullandı.



Bu süre içerisinde birçok siyasi ve ekonomik olaya da şahitlik edildiğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaos yaratmış, darbeler, muhtıralar bu süre içesinde uygulamaya geçilmiş, Türkiye'de 71 yılı aşan bir süre istikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir. Şimdi parlamenter sistemin bu istikrarsızlık yaratıcı özelliği unutularak 1 yıl, 1 ayı aşkın süredir yeni bir sistem değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz bu süreçte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrarsızlık getirdiği, tek adama Türkiye'ye dönüştürdüğü, bazı kararların alınmasında Meclisin devre dışı bırakıldığı veya buna benzer mazeretler ileri sürerek 71 yıllık kaos, kriz, darbe, çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak kanaatimizce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok büyük haksızlık olacaktır."



Bahçeli, bu tüm gelişmeleri hatırlatarak bütün siyasi partilerinin iyi düşünmesini istedi.



"Milli mutabakat zaruret"



Konuşmasında milli mutabakata işaret eden Bahçeli şunları söyledi:



"Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak, özellikle dış politikadaki yoğunlaşmayı göz önüne alarak, bazı değerlendirmelerinde mutlaka siyasi partiler arasında bir dayanışma ve bir milli mutabakatın sağlanması zaruret halindeyken, Türkiye’yi yeniden kaosa sürükleyebilecek yaklaşımlar içerisinde bulunmak kanaatimizce demokrasimiz, toplumumuz ve ülkenin istikrarı açısından önemli zararlar vereceği inancındayız."



Bahçeli, Doğu Karadeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak Türkiye'deki terör faaliyetleri PKK/PYD'nin dış desteği sağlamak suretiyle terör devleti kurma istekleri göz önünde bulundurulması gerektiğine değinerek, Türkiye'de 1 yıl 1 ay 9 günü bulmamış bir sistemin suçlanmamasını istedi.



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin arkasındayız"



"MHP önümüzdeki günlerde bu tarihi gerçekler ışığında yeterli dersleri çıkararak, 71 yılda sağlanamamış istikrarı şimdi bir senenin içerisinde sağlanamıyor iddiasıyla geriye dönüşü istemek zannediyorum ülkemiz için en büyük tehdit ve tehlike olacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bu sebepten MHP olarak dava arkadaşlarımızla, Meclisteki milletvekili arkadaşlarımızla, 234'ü bulan belediye başkanlarımız, çok sayıda il meclis ve il genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra toplumsal normalleşme, arkasından köklü demokratikleşme sürecini ortaya koyarak Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamının arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."



Suriye'nin kuzeyine "Müşterek Harekat Merkezi"



Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrası kurulan ''Müşterek Harekat Merkezi''nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerlerin Türkiye'ye gelişinin, Suriye'ye yapılacak olası bir operasyonun sinyali olup olmadığının sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:



"Senelerdir Orta Doğu'da dolaşan, Irak ve Suriye'de Türkiye'yi tehdit edebilecek her türlü gayretin içerisinde olan ama Türkiye'nin bugünkü demokratik yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki etkinliği ile 95 tane Amerikalı Türkiye'ye gelmiş ise bunları ikna edip merkezi bir iş birliğiyle Türkiye'yi tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazım. Suriye'de dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak, Türkiye'de bir güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletme yolu, yadırganacak bir yol olarak düşünülmemelidir."



Bahçeli, kurulacak olan bölgenin tampon bölge değil, bir güvenlik bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik bölgesini, dış unsurların ülkemizi tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye'nin, bağımsızlığını, bütünlüğünü, kardeşliğini koruyacak bir alan olarak düşünmek ve Orta Doğu'ya da barışı getirmek olarak düşünülmelidir." diye konuştu.



"Biraz sabredin"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekat merkezinde gecikme olduğu takdirde Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Genelkurmay Başkanlığı yapmış, şu anda Milli Savunma Bakanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu çalışan bir kişinin A planını, B planını şimdiden öğrenmek ve bunu dünya kamuoyunda tartışmak veya bunları o manada uyarmak zannediyorum tarihi bir hata olur. Biraz sabredin bakalım." dedi.



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz"



Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne verdiği destekle bağlantılı olarak yapılabilecek bir kabine revizyonunda partisinden bir ismin kabinede yer alıp almayacağı sorusunu ise şöyle cevapladı:



"Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Bunu her defa söylüyoruz ve seçim beyannamemiz ile sloganlarımızda ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz ve bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz. Pazar olarak binamızın karşısındaki perşembe pazarını biliriz."