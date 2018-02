MHP Genel Başkanı Bahçeli "TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır." dedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor



Bahçeli şunları söyledi:



Grup toplantımızı ilgi ile takip eden aziz vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Milli varlığımıza kin ve nefret besleyenler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamamışlardır. Milli hayatımızda anıtlaşmış bir yeri olan kitabeler Türklüğün bekasına çok kuvvetli ve zamanlar üstü bir vurgu yapmıştır.



Orhun Kitabeleri ile kökleşen milli beka şuuru asırlar boyunca taşınıp bugünlerine ulaşmıştır. Türk milletinin bekası siyaset üstü bir konudur. Bekamızın mahvı çöküş ve yok oluş demektir. Milli beka müdafaa edilmezse, tarihi haklarımız korunmazsa akıbeti ihanet lobisi tayin edecektir. Tehlike bu kadar yakın ve yakıcıdır. Artık terörizmle her seviyede hesaplaşma zamanı gelmiştir.



18. gününe girdiğimiz Zeytin Dalı Harekatı milli güvenliğimizi temin için planlanmıştır. Türkiye'nin meşru müdafaa hakkının gereğidir. Harama karşı helalin duruşudur. Zeytin Dalı Harekatı caniler ve cehalete karşı cesaretin duruşudur.



Zeytin Dalı Harekatı tarihi önemde, vazgeçilmez değerdedir. TSK ve ÖSO Afrin'e adım adım yaklaşmaktadır. Bugüne kadar pek çok yer kurtarılmıştır. 40'a yakın nokta teröristlerden temizlenmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 950'yi geçmiştir. Bu süreçte kahraman Mehmetçik, masum, sivil halkın zarar görmemesi için büyük dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Mazlumların kanını dökmek PYD/PKK'nın geçim kapısıdır.



"TERÖRÜN KÖKÜ KAZINACAKSA GÜN BUGÜNDÜR"



Davamız haklıdır. Son silahlı hain ele geçirilinceye kadar bu mücadele durmayacaktır. Afrin çevreden merkeze doğru iyi planlanmış bir harekatla çembere alınmıştır. Teröristler tarafından inşa edilen beton koruganlar, hendekler, tüneller hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır. Bebek katilinin resmedildiği paçavraların oraya buraya asılması da dikkat çekici bir uınsurdur. Terör örgütü Cizre'de, Sur'da olduğu gibi çukur kazarak, barikat dikerek kanlı saldırılar için hazırlık yapmıştır. Köstebek gibi yer altına inen hainler, askeri harekatımıza yönelik çok önceden adeta tedbir almışlardır. Görünen gerçek budur. Hainlerin saklanması nafiledir. Kahraman Mehmetlerimiz teröristleri iman gücü ile ezeceklerdir. Terörün kökü kazınacaksa gün bugündür.



Asırlarca korunup kollanana milli bekamızı sabote etmeye kalkışan kim ya da kimler olursa olsun bedelini ödeyeceklerdir. Kahramanlar vatan için toprağa düşmektedir. Her birinin ayri bir hikayesi, ayrı bir yeri vardır. Onlar ki, destanı öksüz, sükutu derin meşhul asker değildir. Yattıkları kutsal toprak bellidir. Şimdiye kadar 18 evladımız şehit olmuş, 62 evladımız yaralanmıştır.



"TTB HAKKINDA DERHAL YASAL DÜZENLEME YAPILMALI YA DA KAPISINA KİLİT ASILMALIDIR"



CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.



FRANSA'YA 'İŞGAL' TEPKİSİ



Afrin'de Ankara'nın namusu müdafaa edilmektedir. Karşımızda sadece teröristlerin zehirli kuyrukları yoktur. Emperyalistler yüz yıl önce olduğu gibi kafasını bize çevirmiştir. Türk milleti ile işgal kelimesi hiçbir zaman örtüşmemiştir. Fransa bize neyi anlatmaktadır. Fransa işgal konusunda fail arıyorsa kendi geçmişini yoklaması yetecek ve fazla bile gelecektir. Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır.



3 Şubat'ta Şeyh Horoz'da güdümlü tanksavar, bir tankımıza isabet etmiş, 5 kahramanımız şehit düşmüştür. Bu füzeyi teröristlere veren hangi ülkedir. Füzeyi fırlatan kadar temin eden, dökülen şehit kanlarında dahli ve payı yok mudur? Mühimmat sağlayan ABD ve diğer dost görünümlü ülkeler... Terör örgütüne verilen her silah Türkiye'ye doğrultulmuştur.



"AFRİN YA YAKILMALI YA DA TERÖRİSTLER ATEŞE VERİLMELİDİR"



Afrin'de PKK/PYD'nin yanında özellikle ABD Türkiye'ye adı konmamış, benzerlerine soğuk savaş zamanlarında rastlanacak art niyetli tavır içindedir. Dün Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde bir tankımızın vurulmasını sözde müttefik ülkeler ne ile izah edeceklerdir. NATO nerededir, niye sessizdir? NATO bugün yoksa, yarın olsa ne yazacak, olmasa ne çıkacaktır. Yedi düvel tekraren karşımızda toplanmıştır. PYD'nin silahlı kanadı YPG kırsal alanda çatışmak yerine teröristleri Afrin merkezine konuşlandırıp sözde şehir savaşı için plan içindedir. Sivillerin can kaybı ile uluslararası toplumu kışkırtmak istemektedir. Afrin ilçe merkezine öncelikle burayı bilen ve tanıyan ÖSO girmeli, çevre emniyetini de tecrübeli ve şehir içi mücadelede uzmanlaşmış askerlerimiz sağlamalıdır. Afrin ya yıkılmalı ya da teröristler ateşe verilmelidir. Bu çıkışımızdan rahatsız olan varsa önce kimlerle düşüp kalktıklarını söylemek mecburiyetindedir. Türk milleti bugünlere 'Ya istiklal ya ölüm' seslenişi ile gelmiştir. Terör kaynağında kurutulmalıdır. Gerekirse terör destekçilerine aynı muameleyi göstermek boyunlarımızda borçtur.



ulusal.com.tr