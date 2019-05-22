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Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan flaş yeni askerlik sistemi ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Yeni askerlik sistemi) Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. (ABD ile S-400 krizi) Anlaşma imzalandı, bu iş bitti. Bir grup Türk askeri, Rusya'da s-400 eğitimine başladı. Sistemin alt yapısı için Rus askerleri Türkiye'ye gelebilir

Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan flaş yeni askerlik sistemi ve S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu.

Akar, şunları söyledi:

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Askerlik süresi 12 aydan herkes için 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak.

ABD İLE S-400 KRİZİ

Anlaşma imzalandı, bu iş bitti. F-35 programı devam ediyor, henüz keskin bir dönüş yok.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Bir grup Türk askeri Rusya'da s-400 eğitimine başladı. Sistemin alt yapısı için Rus askerleri Türkiye'ye gelebilir.

FRANSA'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Fransa, Türkiye'ye SAMP-T hava havunma sistemi gönderecek.''

Sistemin kanunlaşmasıyla beraber silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağı sorulan Bakan Akar, "Olabilir" yanıtını verdi. Akar, sistemin hemen uygulamaya girip girmeyeceği sorusunu da "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceğine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "En kısa zamanda bitireceğiz" karşılığını verdi. "Ramazan bayramından önce yeni sistem yasalaşır mı" sorusu üzerine "Çıkar inşallah" dedi.

Askerlik süresine yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Herkes için 6 ay yapma şansı var" dedi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #yeni askerlik sistemi #s-400
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