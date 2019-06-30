Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan Hafter'in tehdidine sert yanıt! "Bedeli çok ağır olacak"

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'daki Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine sert yanıt verdi. Akar "Hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir" ifadelerini kullandı

Halife Hafter'in Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedeli ağır olur" ifadeleriyle yanıt verdi.



Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari, Türk hedeflerini düşman olarak gördüklerini açıklamıştı. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gazeteciler tarafından bu açıklamalar soruldu.



Hasmane tutum veya saldırıların bedelinin ağır olacağını söyleyen Bakan Akar "Her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" ifadelerini kullandı.



Akar ayrıca, Libya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemli olduğunu da söyledi.



ulusal.com.tr

