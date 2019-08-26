Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı.



S-400



Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi.



SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE



Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.



ulusal.com.tr