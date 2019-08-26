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Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan S-400 ve Suriye'de güvenli bölge açıklaması: Yarından itibaren başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi

Son dakika haberleri... Bakan Akar'dan S-400 ve Suriye'de güvenli bölge açıklaması: Yarından itibaren başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı. 

S-400

Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. 

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #hulusi akar #son dakika #son dakika haberleri
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