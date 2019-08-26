Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı.
S-400
Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi.
SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE
Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
ulusal.com.tr
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı. Akar, ikinci bataryanın temini için yarından itibaren intikaller, taşıma faaliyetlerinin başlayacağını söyledi. Suriye'de güvenli bölge konusuna da değinen Bakan Akar, "Amerikan askeri unsurları ile müşterek devriyelerin yakın bir zamanda başlaması için çalışmalarımız sürüyor" dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan Türkiye'ye S-400 sevkiyatına dair yeni bilgileri paylaştı.