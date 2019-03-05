Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "KKTC, adanın etrafındaki doğal zenginliklerin de paydaşıdır, orada hak sahibidir. Herkesin buna göre davranması gerekir."