Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki ekonomi toplantısında yaptığı açıklamada, "Faizler daha düşecek mi, daha yeni başladı. İyi, çok iyi ama yeterli değil. İş dünyası için faizlerin daha çok düşmesi lazım. Türkiye ekonomisi her türlü iç ve dış şoka rağmen dayanıklılığını korumaya devam ediyor." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir programı kapsamındaki ekonomi toplantısında açıklamalarda bulundu.



Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:



"Geçmişi iyi bilerek dünden gerekli dersleri alarak, bugünü doğru okuyarak Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüyoruz. Ülkemizde sürdürülebilir kapsayıcı bir büyümenin sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için daha katma değerli bir ekonomiye geçiş ve küresel değer zincirinde daha yukarılara çıkmak için var gücümüzle çabalıyoruz.



Son 6 ayda Türkiye zor bir dönemden geçti. Biz bu dönemi yeniden dengelenme için fırsat olarak gördük. Finansal saldırılar karşısında ciddi sınav veren Türkiye ekonomisi, 2018 ağustos ayında yaşadığı süreci de atlatarak dengelenme sürecini başarıyla sürdürmektedir.



Ağustos ayından itibaren kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı.



Ocaktan itibaren 12 aylık cari açık rakamları belki de 20 milyar doların altına düşecek. Cari açıktan, cari fazlaya geçiş sürecinde Türkiye hızlı bir şekilde yol alıyor. Toparlanma hızlı şekilde sürüyor. Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300'ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi.



Yakın dönemde karşılaşılan zorlukları aşma noktasında büyük bir kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz.



Türbülansı zorluklara rağmen geride bıraktık.



Zamanında alınan tedbirlerle hepsini geride bıraktık. Dengeleme sürecini başarıyla sürdürüyoruz.



Türkiye dünyada en yüksek kur performansı gösteren ülke oldu. Risk primlerinde 300'ün altını gördük. Devlet tahvil faizleri yüzde 10'a yakın düşüş gösterdi. İş dünyası için faizlerin daha da düşmesi lazım. Daha yeni başladık faizlerde düşüş devam edecek.



6'dan dolarlar aldık 5'lere düştü ne yapacağız?. Siz aldığınız dolarları tutmaya devam edin.



Fırsatçılar siz daha çok beklersiniz."



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