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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta sondaj açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de şirketleri de görsün" dedi

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs'ta sondaj açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Kıbrıs etrafında 2 gemiyle sondaja başlıyoruz. O bölgede bizsiz bir şey yapılamayacağını o bölgeye uzaklardan gelenler de şirketleri de görsün" dedi

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #Kıbrıs #sondaj
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