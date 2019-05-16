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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 ve NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak" dedi

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 ve NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var. 

Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacaktır ve NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir. 

Tamamen bizim kontrolümüzde olacak. 

ABD'nin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi. 

Biz ABD'ye ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #s-400 #nato
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