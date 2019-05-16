Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"ABD'nin S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturduğu gibi bir iddiası var.
Bu sistem tamamen bizim kontrolümüzde olacaktır ve NATO sistemlerine entegre edilmeyecektir.
Tamamen bizim kontrolümüzde olacak.
ABD'nin bu konudaki iddiaları gerçek olsaydı S-400'lerin F-35'lerin teknolojisine yetişmiş olması gerekirdi.
Biz ABD'ye ortak çalışma grubu teklifinde bulunduk."
ulusal.com.tr
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek, tamamen bizim kontrolümüzde olacak" dedi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgards Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenledi.