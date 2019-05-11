Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nın kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soyisimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz." dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Gül, şunları söyledi:



"YSK'nın kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.



Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soyisimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okunarak, yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek, tezhif etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır.



Bu üslup o yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz ama o üslubu kullanan kişilerin seviyesini ve seciyesini gösterir, alçaltır."



ulusal.com.tr

