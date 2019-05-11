banner1005
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı
Payitaht Abdülhamit dizisi için flaş karar
Payitaht Abdülhamit dizisi için flaş karar
Operasyonda aynı aileden 10 gözaltı
Operasyonda aynı aileden 10 gözaltı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... Bakan Gül'den sert sözler: İtibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "YSK'nın kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır. Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soyisimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz." dedi

Son dakika haberleri... Bakan Gül'den sert sözler: İtibar cellatlığına dönüştüremezsiniz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Gül, şunları söyledi:

"YSK'nın kararını beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak YSK'nın kararlarına saygı duymak bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.

Elbette eleştiriler olabilir. Ama bu eleştirileri bir YSK'nın saygın üyelerini hedef gösterecek şekilde, isimlerini, soyisimlerini söyleyerek bir itibar cellatlığına dönüştüremezsiniz. İsimlerini okunarak, yüksek mahkeme üyelerini tahkir etmek, tezhif etmeye yönelik bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bir muhalefetin üslubuna da asla yakışmayan bir tavırdır.

Bu üslup o yüksek mahkeme üyelerini alçaltmaz ama o üslubu kullanan kişilerin seviyesini ve seciyesini gösterir, alçaltır."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #abdulhamit gül #ysk #seçim
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.