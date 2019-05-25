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Son dakika haberleri... Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Yunanistan'la görüşmeler) Önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyor, iki ülkenin yararına olduğunu değerlendiriyorum. Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümüne yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimiz." dedi

Son dakika haberleri... Bakan Hulusi Akar'dan Yunanistan açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalar yaptı.

Akar, şunları söyledi:

"(Yunanistan'la görüşmeler) Önümüzdeki dönemde devam edeceğine inanıyor, iki ülkenin yararına olduğunu değerlendiriyorum.

Ege ve Doğu Akdeniz'de sorunların çözümüne yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #yunanistan #ege #doğu akdeniz
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