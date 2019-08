Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve garnizonda görevli general, amiraller 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Dün takriben 1,5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptılar, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek. (Güvenli bölge) ABD’liler tarafından bize bildirilen 'YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. (S-400 teslimatı) İkinci bataryanın intikali de başladı, eylül ayı ortalarında tamamlanacak" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak ile garnizonda görevli bazı generaller 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Devlet Mezarlığı’nı ziyaret etti.



Akar, Devlet Mezarlığı’nda milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı bulunduğu Anıtsal Duvar’a, üzerinde, "Milli Savunma Bakanlığı" yazılı kırmızı beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.



Saygı duruşunun ardından Devlet Mezarlığı Şeref Deferi'ni imzalayan Akar, deftere yazdığı satırları okudu. Akar, "Asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna büyük mücadeleler veren Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları, aziz şehitlerimiz ve değerli devlet büyüklerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü nedeniyle Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız ile birlikte huzurunuzda bulunmanın gurur ve onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



30 Ağustos'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da kıvılcımı ateşlenen ve yedi düvele karşı verilen Milli Mücadele'nin 1922’de Dumlupınar'da büyük bir zaferle taçlandığı gün olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti:



"Bu zafer, 'ordu millet' anlayışındaki asil milletimizin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını koruma iradesinin sonucudur. Karakteri, özgürlük ve bağımsızlıkla yoğrulmuş olan asil Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığını savunmak, milli ve manevi değerlerini korumak için sergilediğiniz fedakarlık ve kahramanlıklar, bizler ve gelecek nesiller için en büyük ilham kaynağıdır. 'Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.' düşüncesiyle sizlerden devraldığımız bu kutsal emanete sahip çıkmak, omuzlarımıza yüklenmiş tarihi bir sorumluluktur."



Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kahraman Türk ordusu, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli, manevi ve mesleki değerleri ve sizlerden aldığı ilhamla 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir.



Bu mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir. Birlik ve beraberliğimizin, vatan ve bayrak sevgimizin, fedakarlık ve kahramanlığımızın ölümsüz abideleri olan sizler; daima saygı, minnet ve şükranla anılacaksınız. Ruhunuz şad olsun."



Daha sonra Akar ve beraberindekiler, Devlet Mezarlığı'nda bulunan kabirlere karanfil bıraktı. Anı fotoğrafı çekilmesinin ardından Akar, gazetecilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Soruları cevapladı



Bakan Akar, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Akar, bir gazetecinin ABD ile yürütülen güvenli bölge çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, direktifleri ve çizdiği çerçeve kapsamında çeşitli seviyelerde görüşmeler oldu. Bu görüşmelerde birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk. Bizim başlangıçtan itibaren ortaya koyduğumuz ilkeler var. Bunlardan birincisi ülkemizin güneyinde hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğiz. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa, ne gerekiyorsa bunu sonuna kadar yapacağımızı açık ve seçik bir şekilde bütün muhataplarımıza, bütün çevreye bunu bildirdik. Toplantılar ve görüşmeler bu çerçevede başladı ve sürdürüldü. Bu doğrultuda alınması gereken tedbirler konuşuldu, görüşüldü, mutabakatlar sağlandı."



Sağlanan mutabakat kapsamında yol haritası ve takvimin belirlendiğini hatırlatan Akar, "Şu ana kadar bu takvim ilerliyor. Bu konuda herhangi bir şekilde ortaya koyduğumuz ilkelerden, görüşlerimizden hiçbir şekilde vazgeçmediğimizi bunların üzerinde önemle, hassasiyetle durduğumuzu, herhangi bir şekilde ‘Takvim, yol haritası yapıldı bu iş bitti’ diye bir rehavet söz konusu değil." diye konuştu.



Yapılan mutabakatı, belirlenen takvimi büyük bir ciddiyet, hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Akar, şunları söyledi:



"Sahadaki arkadaşlarımız, Ankara’da karargahtaki arkadaşlarımız bunu yakından takip ediyor, bu takvimin aksaksız, eksiksiz uygulanmasına gayret gösteriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız, gayretlerimiz ülkemize yönelik tehdit ve tehlikenin bir an önce ortadan kalkması ve Suriye’nin kuzeyinde herhangi bir terör koridorunun oluşma ihtimalinin bertaraf edilmesi için. Çalışmamız budur. Bu çerçevede belirlenen yol haritasıyla alakalı bu ana kadar harekat merkezi kuruldu, çalışmaya başladı. Bir Türk ve bir ABD’li general oradaki sevk ve idareyi sağlıyor, onların yanlarında karargah subayları, heyetler var. O heyetler vasıtasıyla planlama çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede İHA uçuşları başladı, helikopter uçuşları başladı, devam ediyor. ABD’liler tarafından bize bildirilen 'YPG’nin, teröristlerin oradan çekildiğine, bir kısım mevzilerin tahrip edildiğine' dair teyide muhtaç bilgiler var. Biz bunların tamamını bizzat görmek, gözümüzle teyit etmek istiyoruz. Bu konuda görüşmeler devam ediyor."



Ortak devriye uçuşu



Karadan ortak devriyelerin de bir an önce başlaması için çalışmaların devam ettiğini belirten Akar, şöyle konuştu:



"Bu konuda da görüşmelerimiz devam ediyor. Onların kendi personelini buraya getirmeleri, hazırlık yapmaları bir zaman almakla beraber hiçbir şekilde bir gecikmeye, zaman kaybına tahammülümüz olmadığını, bu konuda herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için yapılması gerekenlerin yerinde ve zamanında yapılmasını şiddetle takip ediyoruz. Münbiç'te, Rakka'da verilen sözler tutulmadı, bunları hiçbir zaman unutmadık ve bütün faaliyetleri bu bilgi ve bilinçle arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. Asil milletimize yönelik tehdit ve tehlikenin ortadan kalkması için yapılması gereken ne ise bunları bugüne kadar azim ve kararlılıkla yaptık, aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz."



Takvim kapsamında ABD'lilerle yapılan müşterek devriye uçuşu hatırlatılarak bunun devam edip etmediği sorusunun yöneltilmesi üzerine Akar, "Önce bir ABD helikopteri uçtu içinde Türk subayları, generali de vardı, dün de takriben 1,5-2 saat süreyle iki Türk iki ABD olmak üzere 4 helikopter havadan keşif ve gözetleme yaptılar, bunlar önümüzdeki günlerde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



S- 400 teslimatı



Bir gazetecinin S-400 sevkiyatında gelinen son duruma ilişkin sorusuna Akar, "Birinci filoyu aldık, birinci filonun iki bataryası var. Birinci bataryanın ağustos ayında intikali tamamlandı. Onun şimdi kurulum çalışmaları devam ediyor. İkinci bataryanın intikali de başladı, eylül ayı ortalarında tamamlanacak. Orada da herhangi bir sorun yok. Yapılan planlama ne ise o planlama çerçevesinde ikinci bataryanın intikali başlamış bulunuyor." yanıtını verdi.



Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türk ve ABD'li askerlerin katıldığı ikinci ortak helikopter uçuşuna ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.



