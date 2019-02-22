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Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lerle ilgili açıklama! Tepki geldi

Emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında "EYT gündemimizde yok" ifadeleri kullanıldı. Sandık mesajı veren EYT'liler, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleriyle tepki gösterdi

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lerle ilgili açıklama! Tepki geldi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

EYT'LİLERDEN TEPKİ

Bu açıklamaya EYT'lilerden tepki geldi.

EYT'liler sandık mesajı verdi, oy yok dedi.

Paylaşımlarda, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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