Emeklilikte yaşa takılanlarla EYT'lilerle ilgili hükümetten son dakika açıklaması geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamasında "EYT gündemimizde yok" ifadeleri kullanıldı. Sandık mesajı veren EYT'liler, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleriyle tepki gösterdi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.



EYT'LİLERDEN TEPKİ



Bu açıklamaya EYT'lilerden tepki geldi.



EYT'liler sandık mesajı verdi, oy yok dedi.



Paylaşımlarda, "Bizi kaale almayanı biz de kaale almayız. EYT çözülmedikçe oy yok." ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr