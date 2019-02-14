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Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 5 ton ele geçirildi! Şu anda 300 operasyon yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi. Soylu, “Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti.“ ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Bakan Soylu: 5 ton ele geçirildi! Şu anda 300 operasyon yapıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 5 ton eroin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, “Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da 300 operasyon yapıyoruz. Sadece dün 15 tane barınak ve sığınağı arkadaşlarımız imha etti.“ ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İçişleri Bakanı #süleyman soylu #eroin
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