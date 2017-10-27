Sivas Emniyet Müdürü Aydoğan ile İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy'un makam araçlarının çarpıştığı kazada yaralanan olmadı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 2 makam aracında hasar oluştu.



Yılmaz, Sivas'taki programlarının ardından İmranlı ilçesine hareket etti.



Bakan Yılmaz'ın konvoyundaki İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 58 TR 919 plakalı makam aracı ile İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un bulunduğu Alparslan Kekül idaresindeki 58 AS 187 plakalı makam aracı, Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.



Kazada, 2 makam aracında da hasar oluştu.



Kazayı yara almadan atlatan Aydoğan ve Altınsoy, başka araçlarla yola devam etti.