Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvuruları kabul edilmeye başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Kendi işini kurmak isteyen engellilerimiz ve eski hükümlü vatandaşlarımıza sağladığımız 50 bin TL’ye kadar hibe desteği için 2019 yılı 2. dönem başvurularını kabul etmeye başladık.” dedi.



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