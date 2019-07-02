Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geldiği belirtildi.
Artık kooperatiflerin kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı.
Paylaşılan görselde şu ifadeler yer aldı:
"Kooperatiflerin tüm hareketleri, e-devlet sistemine aktarılarak takip edilecek.
Kooperatiflerin kuruluş işlemleri, e-devlet üzerinden yapılacak.
Ödemeler elden tahsil edilmeyecek, yalnızca bankalar aracılığı ile yapılabilecek."
ulusal.com.tr
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geliyor. Artık kooperatiflerin kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek." açıklaması yaptı
Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geldiği belirtildi.