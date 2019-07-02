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Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geliyor. Artık kooperatiflerin kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Bakanlık açıkladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Yapı kooperatiflerine e-Devlet güvencesi geldiği belirtildi.

Artık kooperatiflerin kuruluş işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı.

Paylaşılan görselde şu ifadeler yer aldı:

"Kooperatiflerin tüm hareketleri, e-devlet sistemine aktarılarak takip edilecek.

Kooperatiflerin kuruluş işlemleri, e-devlet üzerinden yapılacak.

Ödemeler elden tahsil edilmeyecek, yalnızca bankalar aracılığı ile yapılabilecek."

ulusal.com.tr

Etiketler; #e-devlet #çevre ve şehircilik bakanlığı
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