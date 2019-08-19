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Son dakika haberleri! Bakanlık açıkladı: PKK/YPG'li teröristler saldırdı! Karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri! Bakanlık açıkladı: PKK/YPG'li teröristler saldırdı! Karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerce saldırı düzenlendiğini açıkladı.

MSB, açıklamasında Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Taciz ateşinin de açıklandığı belirtilen açıklamada bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile gerekli karşılığın verildiği bildirildi.

Ayrıca, "Teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" bilgisi paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #YPG #tel rifat
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