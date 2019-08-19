Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiş, teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" açıklaması yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG’li teröristlerce saldırı düzenlendiğini açıkladı.



MSB, açıklamasında Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırı düzenlendiğini belirtti.



Taciz ateşinin de açıklandığı belirtilen açıklamada bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile gerekli karşılığın verildiği bildirildi.



Ayrıca, "Teröristlere ait tespit edilen hedefler vurulmuştur" bilgisi paylaşıldı.



ulusal.com.tr



