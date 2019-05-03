Balıkesir Ayvalık ilçesi açıklarında batan teknedeki 1'i kadın, 1'i çocuk 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 9 kişinin cansız bedenlerine ulaşan ekipler, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi için ise arama kurtarma çalışması başlattı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi öldü, kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişi de aranıyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Çıplak Ada'nın batısında, düzensiz göçmenlerin olduğu bir teknenin battığı ihbar edildi.



Bunun üzerine Sahil Güvenlik tarafından kısa sürede bölgeye 4 bot ve 2 helikopter gönderildi.



Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyeti sonucu 1'i kadın, 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.



Teknedeki düzensiz göçmenlerden 9 kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.



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