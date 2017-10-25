Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümeti ve dünya kamuoyuna "gayrimeşru referandumu" dondurma teklifinde bulunmasıyla ilgili Başbakan Yıldırım, "Barzani az önce 'Referandum öncesi şartlara dönüyoruz' açıklaması yaptı. Şimdi soruyoruz. Peki buraya gelecektin niye yanlışta ısrar ettin?" dedi

Başbakan Binali Yıldırım Ege Ekonomik Formu'nun açılışında konuştu.



Barzani'nin "Referandum öncesi şartlara dönüyoruz" açıklaması yaptığını belirten Yıldırım, "Şimdi soruyoruz. Peki buraya gelecektin niye yanlışta ısrar ettin?" diye sordu.



Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:



Sayın bakanlar değerli katılımcılar sivil toplum örgütlerinin değerleri temsilcileri Ege'nin kalbi ilklerin şehir İzmir'de böylesine anlamlı bir toplantıda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm katılımcıları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 2 gün boyunca burada Ege'nin geleceği vizyonu konuşulacak avantajlı olduğu fırsat penceleri bir bir ele alınacak önemli bir sonuç ortaya çıkacak. 2017'nin sonuna yaklaşıyoruz küresel ekonomi toparlanmaya başlıyor. Küresel ekonomide iyileşme var. Avrupa ekonomisinde de toparlanma söz konusu. İçinden geçtiğimiz bu dönemde küresel kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik kırılganlık ve bölgesel gerilimler henüz bitmiş değil. ABD'de yeni yönetimle birlikte ortaya çıkan korumacılık yönündeki söylemler yeni bir küresel tehdidin habercisi gibi. Ancak ekonomi tarihi bize korumacılık politikalarının hiçbir zaman küresel ekonomiye barışa katkı sağlamadığını göstermiştir. Avrupa hiçbir zaman parasal genişleme sürecini bu kadar aşmadı.



BARZANİ'YE TEPKİ: YANLIŞ HESAP BAĞDAT'A GİTMEDEN DÖNMÜŞ OLDU



Zenginlik merkezleri artık eskisi gibi batıda değil doğuya doğru hicret ediyor. Yakın gelecekte orta ve uzun vadede dünya ekonomisinde ve jeopolitik dengelerde de önemli bir değişimi hep beraber göreceğiz. Son dönemde ayrılma istekleri referandum Brexit gibi gelişmeler de bölgesel ekonomiyi önemli ölçüde etkiliyor. Ortadoğu'da şu an için durum ümit verici değil. Kuzey Irak'ta verilen karar bu kararı veren Barzani referandum öncesi şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Peki buraya gelecektin niye bu yanlışta ısrar ettin yıllardır sizi himaye eden Türkiye'nin sözünü dinlemedin? Yanlış hesap Bağdat'tan döner derler ve nihayet yanlış hesap Bağdat'a gitmeden dönmüş oldu.



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