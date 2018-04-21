Son dakika haberleri: Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizme” kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, deizm tartışmasına dahil oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizme” kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır." dedi.



Bozdağ'ın açıklamaları şöyle:



"Muhafazakarların veya İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin “deizme” kaydığı söylemleri, raporları; bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon; kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır.



Deizmin kabulü; Yüce Allah’ın Kur’an ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam’ın temel pekçok ilkesini reddetmektir.



Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakar müslüman ya da İHL’li olsun.



İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve muhafazakarlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan; ”hadi oradan bre ebleh!” demeliyiz.



İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakarlar hülasa Müslümanlar; Kur’an ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah’a,peygamberlere,meleklere,kitaplara,ahirete,kaza ve kadere iman ederler.İslam’ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler.



​Belli ki İmam Hatip Liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakarlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları islam’dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar.



Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler..."



DEİZM RAPORU



Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün şehirdeki vakıflarla düzenlediği “gençlik ve inanç” konulu çalıştayda imam hatipliler için ilginç sonuçlar ve sorunlar tespit edilmişti. Raporda “Gençler deizme kayıyor” vurgusu yapılmıştı.



ulusal.com.tr