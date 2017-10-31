Başbakan Binali Yıldırım, "Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Demokrasimize yönelik birçok saldırı ile karşı karşıya kaldık son yıllarda. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık" dedi. "KOBİ'lere yeni kredi imkanı getiriyoruz" ifadelerini kullanan Yıldırım, "Teknolojisi yüksek yatırım yapacak KOBİ'lere yüzde 70'i geri ödemesiz destek sağlayacağız" bilgisini paylaştı

Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısında konuştu.



Geçen hafta yapılan icraatlara ilişkin bilgi veren Yıldırım "Türkiye 15 Temmuz'a rağmen terörle mücadele rağmen bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü" dedi.



Başkabakan Yıldırım şunları söyledi:



İzmir'de iş dünyamızla, parti teşkilatlarımızla bir araya geldik. Konya'da 1 milyar 400 milyon değerinde 50 eserin açılışını yaptık. Pazar günü ise ülkemizin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleşti. 2023 hedeflerimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına kararlı adımlarla yürüyoruz. İstiklal Harbimizi zafere taşıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin 100. yılına sadece 6 yıl kaldı. Demokrasimize yönelik birçok saldırı ile karşı karşıya kaldık son yıllarda. Bütün bu mücadeleyi verirken istikametimizi asla kaybetmedik, hedeflerimizden hiç şaşmadık. Milletin desteğini alanların sırtı yere gelmez. Diz çöktürmeye çalıştılar çökmedik, dizginlemeye çalıştılar inadına şaha kalktık. Türkiye 15 Temmuz'a rağmen terörle mücadele rağmen bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde büyüdü.



Dünyada bizden daha fazla büyüyen iki ülke var. Biri Çin, diğeri Hindistan. Üçüncü Türkiye. Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacak.







İHRACATTA YENİ HEDEF



Gelecek 10 yılda en büyük gücümüz yatırım, üretim ve ihracatta büyüme olacak. 2017 yılını ihracatta, istihdamda seferberlik yılı ilan etmiştik. Hedefi ihracatta 153 milyar koymuştuk. Şimdi yeni hedefimiz 156.5 milyar dolar. Arkadaşlarımızın ortaya koydukları büyük gayret için şükranlarımı sunuyorum.



KOBİLERE KREDİ AÇIKLAMASI



KOBİ'lerimize yeni bir kredi imkanı getiriyoruz. KOBİ'ler eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve yatırımlara yönelirse yüzde 70'i ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olmak üzere destek sağlayacağız. Amaç katma değeri yüksek ürünlere KOBİ'leri yöneltmek. 500 milyon desteği KOBİ'lerimize vermiş olacağız. Stratejik ürün desteği planladık. Bu programda da yerli ve milli ürünler ayrıca desteklenecek. Yerli katkısı ne kadar fazlaysa bunlara ayrı bir destek programını da hayata geçiriyoruz.







GÜMRÜK KAPILARINDA YENİ SİSTEM YARIN BAŞLIYOR



Bir diğer gelişme gümrük kapılarında. Gümrük kapıları malların ve ziyaretçilerin karşılaştıkları, bizim vitrinimiz niteliğindedir. Kara gümrük kapılarımıza gelen ve giden bütün araçlar artık otomatik plaka okuma ve kaydetme sistemi ile çalışacak. Yarın itibarıyla 17 sınır kapımızda kurulan sistem faaliyete geçecek. Kapıköy, Sarp ve Türközü sınır kapılarında da sistem çalışmalar biter bitmez faal hale gelmiş olacak. Kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım atmış olacağız.



ENGELLİ VATANDAŞLARLA KADRO



Engelli vatandaşlarımızın hakkını teslim eden onlara öncelik sağlayan tek parti AK Parti'dir. 2002'de 5 Bbin 777 memur vardı. Şimdi 52 bin 236. 10 kattan fazla büyük. 365 binin üzerinde engelli vatandaşımıza iş, aş sağladık 15 yılda. 15 yıl içinde engellilerle ilgili kapsamlı yasayı da AK Parti iktidarında biz çıkardık. Önümüzdeki sene, 2018'de 5 bin engelli kardeşimize iş vereceğiz. E-KPSS sınavının geçerlilik süresi 2 yıl. Hakları yanmasın diye bunu 4 yıla çıkarıyoruz.







BÜTÇENİN BÜYÜKLÜĞÜ 763 MİLYAR LİRA



2018 bütçe görüşmelerine başlıyoruz. 2018 bütçesi nedir, ne değildir. Bu bütçemiz AK Parti iktidarının 16. bütçesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde üst üste 16 bütçe yapan başka bir iktidar var mı? Ben hatırlamıyorum. Bütçenin bu seneki büyüklüğü 763 milyar lira. 2018 bütçesinde faize vereceğimiz miktar yüzde 9. 2002'de bütçenin yüzde 43'ü faiz borcuna gidiyordu. 2002'de 100 lira vergi topluyorduk, içinden 86 lirasını faize yatırıyorduk. Geriye 14 lira para kalıyordu, bozdur bozdur harca. Bu bütçede 100 liranın 88 lirası bizde kalıyor. Gönlümüz istiyor ki hiç vermeyelim. Gömü bulmadık, faize giden paraları aldık, milletin hizmetine verdik. Bu işe sizin aklınız ermez. Eğitim bütçesi 11 milyardan 134 milyara çıkmış.





2019'da tekli eğitime geçeceğiz. Şimdiden bazı iller tekli öğretime geçti. Sabah başlıyor akşama kadar. Sabahçı öğlenci kalktı. Bütçemizin yüzde 18'i eğitime ayrılıyor. Buraya ne kadar ayırırsak geleceğe yatırım yapmış oluruz. Sağlık diğer bir alanımız. AK Parti hükümetlerinin gururla ifade edebileceği başarılı alanlarımızdan biri de sağlık. 2018 yılında sağlık bütçemiz 127 milyar lira. Bütçe gelirinin yüzde 17'sini sağlığa ayırıyoruz. Bu bütçe faiz değil, yatırım ve hizmet bütçesidir.Sosyal harcamalar. 2002 yılında sosyal harcama kaleminde belediye, hükümet hepsi 3 milyarın altında. Bugün 51 milyar lira. Sosyal devlet lafla olmuyor. İcraatla oluyor. İcraatın adresi AK Parti.Tarım desteklerimiz yine 2018 bütçesinde çok önemli miktarda artıyor. Yatırım ve destek olarak 25 milyar lira tarım sektörüne yer ayırdık. Eğer biz 2002'deki şekilde 15 yıl boyunca faiz ödeseydik, yaklaşık olarak 1.9 katrilyon faiz ödeyecektik. Şimdi bu anlattığım oranlara düşünce bizim ödediğimiz faiz miktarı 3'te 1'in altına düştü. Cebimizde 1.4 katrilyon para kaldı. Bu para ile de köprüler, yollar, hastaneler, okullar yaptık. Türkiye'yi 3 kat büyüttük.Kongre süreci devam ediyor. Gittiğimiz illerde zaman buldukça kongrelere katılıyoruz. Bugüne kadar 532 ilçe kongremizi tamamladık. 400'ün üzerinde kongremiz daha var. Merkez ilçe kongrelerini kasım ayı içinde bütün ilçe kongreleri bitecek ve il kongreleri kısa sürede başlıyor. Kasım ayı içinde il kongrelerine de başlıyoruz. Mart sonuna kadar da bitirmiş olacağız. 2018'in ortalarında da büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu süreci büyük bir olgunlukla geçirmekte olan teşkilatlarımıza buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni görev alan, görevini devreden bütün yol arkadaşlarımızı selamlıyorum. Bizim davamız makam mevki yarışı değil, vatandaşa hizmet yarışı.Arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yaptıklarını ve görevlerini başka arkadaşlara devrettiklerini biliyoruz. Belediyelerimizdeki istifa ve değişim de aynı anlayışla gerçekleşiyor. Bunu nöbet değişimi olarak görüyoruz. Başka partiler gibi görev bitene kadar değil, son nefesi verene kadardır. Görevlerini devreden bütün belediye başkanlarımıza bir kez daha hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.Son zamanlarda ana muhalefet partisi CHP'de ciddiyeti giderek artan bir üslup bozulması yaşanıyor. Sözcülerini de ayarı kaçmış dil kullanmaya atan sebebi merak ediyoruz. Adam parti sözcüsü mü parti sövücüsü mü doğrusu anlayamadık. Şeddeli diktatör arıyorlarsa geçmişlerine baksınlar. Sen saygısızlık yapacaksın sonra da saygı bekleyeceksin. Diyor ki, 'Evet oyu verenlerin çoğu pişman.' Nereden biliyorsun. Başarısızlığın faturasını AK Parti'ye ve liderine hakaret ederek örtemezsin. Başka partilere de oy verenler saygı duymayı öğreneceksiniz.Irak yönetimi bizim muhatabımızdır dedik ve bütün havalimanları, sınır kapılar, merkezi hükümetin kontrolünde olmalıdır dedik. Irak'ın hakları asla zedelenmemelidir dedik. Referandumu yapanlar bunun bedelini ödemelidir dedik. Bunlar artık orada yöneticilik yapamaz dedik, bırakmak zorunda kaldılar. Sınır kapısını da, bu sabah itibarıyla Habur, merkezi yönetime devredildi. Bütün koptroller Irak hükümeti tarafından yapılacak.Önümüzdeki kısa vadede yine Zumar, Telafer üzerinden ayrı bir koridoru da devreye alacağız. Devir teslim de sıkıntısız şekilde sağlanmıştır. Adım başı kontroller, gayri meşru vergiler, haraçlar ortadan kalkacak. Tırlarımız Basra'ya kadar yollarına devam edecekler. Aradaki nemalananlar da ortadan kaldırılmış olacak. Bu aynı zamanda Irak'la aramızdaki ticaretin artması için de imkan sunuyor.Bakü'de çok gururlandık. Bu tarihi bir proje. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu açıldı. 2004 yılında projeyi fikir olarak muhataplarıma açtığımda hiçbirisi gerçekleştirilebileceğine ihtimal vermiyordu. Bölgede büyük devletler var bunu biz nasıl yaparız dediler. Avrasya coğrafyasında medeniyetleri buluşturan çok önemli bir koridordur. Bunun bir halkası Marmaray'dı. Bu proje sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi olmadan gerçekleştirilemezdi. Huzurlarınızda sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.Bakü-Tiflis-Kars demiryolunda tünelin yarısı Gürcistan'da yarısı da Türkiye tarafında. 9 ay diplomatlar tünelden çıkacak olan toprağın kime ait olacağını konuştu. Farklı ülkelerle iş yapmanın zorluklarını da geçtiğimiz 9 yıl içinde yaşadık. Mutlu sona erdik.(İdam sloganlarına yanıt) Bunlar her gün idam oluyor, haberin yok mu senin? 30 kez ağırlaştırılmış müebbet. İdam etsen bir seferde kurtuluyor. Çek çek bitmez. Hukuk devleti içerisinde bunlar en ağır cezayı alacak. Asla ve asla gevşeme yok ama haklı ile haksızı da teslim edeceğiz. Kazaya kurban giden olur, yanlışlıkla suçlanmış olanlar olur, bunlar da yargının titiz çalışması sonucu ortaya çıkacak.