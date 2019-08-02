Son dakika haberleri... Batı yıktı, Astana ruhu çözüyor! Toplantı devam ederken Suriye'den açıklama

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki gündür süren Astana formatlı Garantörler Toplantısı tamamlandı. Sonuç bildirgesi okundu. Başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerini yakından ilgilendiren kararlar ilan edildi. Batı Asya ülkeleri Suriye krizinin çözümüne yönelik fikir birliğini vurguladı. Suriye yönetimi İdlib üzerinden Türkiye'ye çağrı yaptı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da iki gündür devam eden Astana formatlı Garantörler Toplantısı tamamlandı.



Zirvede Türkiye, Rusya, İran, Suriye heyetleri ikili ve üçlü görüşmeler yaptı. Ayrıca silahlı muhalif gruplarla gözlemci ülkeler de temaslarda bulundu.



Tüm heyetlerin katıldığı ana oturumun ardından zirvenin kapanış bildirgesini Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko kamuoyuyla paylaştı.



Sonuç bildirgesine bakıldığında Batı Asya ülkelerinin çözüme yönelik fikir birliğine vardığı görüldü.



Bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğü, Anayasa Komitesi'nin çalışmaları, İdlib ve Suriye'nin Kuzeydoğusu, Suriye'nin komşularının güvenliği ve işgal altındaki Golan tepeleri konuları yer aldı.



Garantör ülkeler ve diğer heyetler Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurguladı.



Terör örgütü PKK işgali altında bulunan Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın ancak Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyularak sağlanabileceğine belirtildi.



Komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.



Ülkede IŞİD, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terör listesine aldığı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi.



Garantör ülkeler İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durumu detaylıca ele aldı. Başta 17 Eylül 2018'deki mutabakat olmak üzere İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların uygulanması yoluyla, sahada sükunetin sağlanması gerektiği kaydedildi.



Suriye ihtilafına askeri çözüm bulunamayacağına dikkat çekildi. Ayrıca BM gözetimindeki siyasi geçiş sürecine bağlılık vurgusu yapıldı.



Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak bildirisinde Anayasa Komitesinin oluşumu ve prosedür kurallarında sona gelinmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi.



Ayrıca yine bildiride taraflar İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgalini reddetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, ilgili tüm uluslararası kararlara saygı duyulması gerektiğini vurguladı.



Bildiride, tarafların 31 Temmuz'da alıkonulanlardan bir grubun serbest bırakılmasından duydukları memnuniyet ifade edildi. Astana formatı kapsamında işletilen ilgili çalışma grubunun faaliyetine devam edeceği ifadesi yer aldı.



Dün akşam Nur Sultan'da Garantörler Toplantısı devam ederken Suriye Devleti Soçi Anlaşması'nın uygulanması şartıyla, İdlib'te ateşkes yapmayı kabul ettiğini duyurmuştu.



Nur Sultan'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, İdlib'de ateşkes sağlandığına dair açıklamayı Türkiye'ye yapılmış bir çağrı olarak niteledi.



Caferi, "Ateşkes açıklaması, Türk tarafı ve niyetleri için bir sınama olacak. Aynı zamanda bu, Suriye hükümetinin Astana sürecini desteklediğinin onayıdır" dedi.



13. Garantörler Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Türk Dışişleri Bakanlığı 31 Temmuz'daki tutuklu takası konusunu gündeme getirdi.



Türk Dışişleri Bakanlığı Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulanların karşılıklı ve eşzamanlı serbest bırakılmalarına ilişkin Türkiye'nin beklentisi vurgulandı.



Bakanlık açıklamasında İdlib konusunda ise ihtilafa siyasi çözüm bulunmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği kaydedildi.



Öte yandan Türkiye, Rusya ve İran arasında kurulun üçlü mekanizmanın 5'inci toplantısını eylül ayında İstanbul'da yapacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani katılacak.



ulusal.com.tr