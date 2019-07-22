Son dakika haberleri... Batman'da 1 ton esrar ele geçirildi! İşte ilk fotoğraflar

Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da durdurulan bir tırda yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.



Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.



Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



