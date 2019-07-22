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Son dakika haberleri... Batman Hasankeyf'te yangın! Belediye başkanından açıklama

Batman Hasankeyf'te akşam saatlerinde kuruyan otların alev almasıyla yangın meydana geldi. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Tarihi eserlerde her hangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle kuruyan otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü" dedi

Son dakika haberleri... Batman Hasankeyf'te yangın! Belediye başkanından açıklama

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te akşam 18.00 sıralarında meydana gelen yangın korkuttu. Kuru otların tutuşmasıyla tarihi kalede yangın meydana geldi.

Rüzgarın da etkili olduğu saatlerde yangın bir anda büyüdü.

Yangında tarihi eserlerin hasar görmediğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Akşam saatlerinde kuruyan otların alev almasıyla yangın meydana geldi. Tarihi eserlerde her hangi bir hasar söz konusu değil. Ekiplerimiz yangına müdahale etti ama rüzgarın etkisiyle kuruyan otların çoğu alev aldı. Meydana gelen manzara bizi üzdü. Bir de canlıların yok olmasına üzüldük. Havadan yangına müdahale edilebilirdi ama geç kalınmıştı. Tarihi eserlerde hasar söz konusu değil" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #batman #Hasankeyf
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