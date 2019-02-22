Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının İstiklal Marşı’nın okunması esnasında ayağa kalkmadıklarına dair haberlerle ilgili Bayburt Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında bir fotoğraf da paylaşıldı. Valilik açıklamasında, "Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır. İstiklal Marşımız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. Saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı

Bayburt Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının



Bayburt ilimizin kurtuluşu ile ilgili kutlama törenleri Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak Saat: 10:45’de Atatürk Anıtı’na Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı Çelenklerinin sunulmasını müteakip Saygı Duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmıştır.



Çelenk Töreni sonrasında kutlama törenlerine katılacak heyet tören alanındaki yerlerini alarak programa başlanmıştır. Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen törenler her kutlama töreninde olduğu gibi anılan yönetmeliğe uygun olarak Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmış devamında protokol mensuplarının günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam ettirilmiştir. Ayrıca gün içerisinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel programları da dâhil olmak üzere etkinlikler belirtilen yönetmelik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiş olup bahse konu bu etkinliklere de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanmıştır.



Programda tertiplenen Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı’nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir.



Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır. İstiklal Marşımız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. Saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir."



ulusal.com.tr



"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada 21 Şubat Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıl dönümü kutlama törenlerinde yer alan protokol mensuplarının İstiklal Marşı ’nın okunması esnasında ayağa kalkmadıklarına dair gerçeği yansıtmayan bir takım haberler yer almaktadır.Bayburt ilimizin kurtuluşu ile ilgili kutlama törenleri Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği’ne uygun olarak Saat: 10:45’de Atatürk Anıtı’na Bayburt Valiliği, Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı Çelenklerinin sunulmasını müteakip Saygı Duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmıştır.Çelenk Töreni sonrasında kutlama törenlerine katılacak heyet tören alanındaki yerlerini alarak programa başlanmıştır. Bayburt Belediyesi tarafından hazırlanan ve Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirilen törenler her kutlama töreninde olduğu gibi anılan yönetmeliğe uygun olarak Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlatılmış devamında protokol mensuplarının günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarıyla devam ettirilmiştir. Ayrıca gün içerisinde kurtuluş etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen panel programları da dâhil olmak üzere etkinlikler belirtilen yönetmelik kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmiş olup bahse konu bu etkinliklere de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlanmıştır.Programda tertiplenen Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun canlandırıldığı tiyatro gösterisinde kurtuluş mücadelesini yansıtan sahnelerin içinde spontane bir şekilde fonda İstiklal Marşı’nın bir kısmının çalındığı, devamında sala okunduğu, ortama diğer seslerin de karıştığı bir sahne sergilenmiş ve tiyatro sahne akış planına göre devam etmiştir.Haberler ve sosyal medyaya yansıtıldığı şekliyle gerçeği yansıtmayan ve sadece etkinlikler içerisindeki tiyatro sahnesi ile ilgili videonun kötü zan ve algı oluşturmaya yönelik olarak bilinçli bir saptırma şeklinde hazırlanıp yayınlandığı aşikârdır. İstiklal Marşımız bizi biz yapan milli değerlerimizden biri olarak başımızın tacıdır. Saygısızlık asla söz konusu olamaz. Dünya durdukça şanlı Bayrağımız gönderde özgürce dalgalanacak, İstiklal Marşımız onun gölgesinde coşkuyla okunmaya devam edecektir."