Bayram trafiği başladı! İstanbul'da son durum ne
Bayram trafiği başladı! İstanbul'da son durum ne
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Son dakika haberleri... Bayram trafiği başladı! İstanbul'da son durum ne

İstanbul Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde birinci ve ikinci köprünün yoğun olduğu bildirildi. Deniz ulaşımının kullanılabileceği aktarıldı. Avrasya Tüneli'nin girişinde de kısa bir yoğunluk olduğu kaydedildi. Öte yandan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise tüm seçeneklerin iyi durumda olduğunun altı çizildi. İstanbul Havalimanı'nda ve otogarlarda da yoğunluk olduğu aktarılan bilgiler arasında

Son dakika haberleri... Bayram trafiği başladı! İstanbul'da son durum ne

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte trafik de yoğunlaştı. 

Buna göre, İstanbul trafiğindeki son durum merak ediliyor. 

Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde birinci ve ikinci köprünün yoğun olduğu bildirildi. 

Deniz ulaşımının kullanılabileceği aktarıldı. 

Avrasya Tüneli'nin girişinde de kısa bir yoğunluk olduğu kaydedildi. 

Öte yandan Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise tüm seçeneklerin iyi durumda olduğunun altı çizildi.

Avrupa Yakası TEM Edirne yönü Tekstilkent - Mahmutbey gişeleri arası, E-5 Edirne yönü Merter - Şirinevler ve Sefaköy - Beylikdüzü arasının yoğun olduğu vurgulandı.

Anadolu Yakası TEM Ankara yönü Çavuşbaşı - Çamlıca gişeleri arası, E-5 Ankara yönü Uzunçayır - Maltepe arasının yoğun olduğu bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda ve otogarlarda da yoğunluk olduğu aktarılan bilgiler arasında.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bayram #Trafik #istanbul
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