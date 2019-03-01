Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, 16'ncı celp döneminin sevk tarihi 3 Nisan 2019, 19'uncu dönemin de sevk tarihi 22 Nisan 2019 olarak değiştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.



Duyuruda, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel eğitim yapacak yükümlülerin aşağıda belirtilen celp dönemlerindeki sevk tarihlerinde değişiklik yapılmıştır." denildi.



Yeni sevk tarihleri şu şekilde:



"16. celp dönemi: 3 Nisan 2019

19. celp dönemi: 22 Nisan 2019"



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