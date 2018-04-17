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Son dakika haberleri: Bekir Bozdağ, Gül ve CHP'den Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası ilk açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin erken seçim çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır" ifadelerini kullandı. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz" diye yanıt verdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Teklif ilgili kurullarda değerlendirilir" şeklinde konuştu

Son dakika haberleri: Bekir Bozdağ, Gül ve CHP'den Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası ilk açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına yanıt verdi.

Bozdağ, "Yetkili organlarda değerlendirilir" dedi.

Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının sürpriz olup olmadığı sorusuna, "Ben de sizinle birlikte öğrendim. Konu, partinin yetkili organlarında değerlendirilir ve bir açıklama yapılır." dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"AK Parti'nin, seçimleri vaktinde yapma gibi bir geleneği var ve 22 Temmuz seçimleri hariç bütün seçimler vaktinde yapıldı. Bizim, seçimlerin vaktinde yapılacağına dair de açıklamalarımız var. Ancak Sayın Bahçeli'nin açıklaması partinin yetkili organlarında değerlendirilecektir ve ona göre bir açıklama yapılacaktır.

Şu anda değerlendirme yapmadan, bir cevap verme imkanımız yok. Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, MYK'ca bunlar konuşulacaktır ve sonrasında bir değerlendirme yapılacaktır. Sayın Bahçeli'nin açıklaması yeni bir durumdur, bu yeni durumu elbette biz de değerlendireceğiz. Ama sonuç ne olur şimdiden buna dair bir şey deme imkanı yok. Çünkü ben de sizin gibi ilk defa duydum."

CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Bahçeli'nin çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz" diye yanıt verdi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, erken seçim çağrısıyla ilgili "Teklif ilgili kurullarda değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #Bahçeli #erken seçim #bekir bozdağ
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