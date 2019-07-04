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Son dakika haberleri... BELBİM'den '65 yaş kartı iptal edilecek' haberlerine açıklama

BELBİM tarafından '65 yaş kartı iptal edilecek' haberleri hakkında yapılan açıklamada "65 Yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz." denildi

Son dakika haberleri... BELBİM'den '65 yaş kartı iptal edilecek' haberlerine açıklama

BELBİM tarafından internet haber siteleri ve sosyal medyada çıkan '65 yaş kartı iptal edilecek' haberleri hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Son günlerde bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada '65 yaş üstü kartı iptal edilecek' gibi gerçek dışı söylentiler çıkması üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. 

65 Yaş kartı ile hali hazırda 985 bin vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 

65 yaş kartı hala aktif olarak kullanılmakta olup vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etmek isteriz. 

İstanbullu vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur."

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #belbim #istanbulkart
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