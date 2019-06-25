Son dakika haberleri... Berat Albayrak - Özge Ulusoy iddialarında son durum ve yapılan açıklamalar ile dikkat çeken Instagram ayrıntısı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası iki taraftan ve AK Partili Bülent Turan'dan paylaşımlar geldi. Albayrak, aile fotoğrafını paylaşırken Özge Ulusoy'da 'vicdan' ifadelerinin yer aldığı bir mesaj ve fotoğraf paylaştı. Özge Ulusoy'un gönderisini yoruma kapatması dikkat çekti. Öte yandan iddialarla ilgili AK Partili Bülent Turan da "Her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû" mesajını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile sunucu Özge Ulusoy hakkındaki iddialar sonrası iki isim ve AK Parti'den açıklama geldi.



BERAT ALBAYRAK'TAN PAYLAŞIM



Bakan Berat Albayrak, kızının mezuniyet töreninde çekilen bir aile fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, "Aile, sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir." ifadesini kullandı.



ÖZGE ULUSOY BUNLARI YAZDI



Sunucu Özge Ulusoy da Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak "Hayatta en güzel şey kendini bilen temiz bir vicdan... Her zaman olduğu gibi ailem sevdiklerim sevenlerim ve dostlarımla gerçekle alakası olmayan tüm haksızlıkların üstesinden geliyorum gelmeye de devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



ULUSOY'UN PAYLAŞIMININDA DİKKAT ÇEKEN DETAY



Özge Ulusoy'un paylaşımındaki bir ayrıntı dikkat çekti. Ulusoy, paylaştığı bu fotoğrafına takipçilerinin yorum yapmasını kapattı. Gönderinin yoruma neden kapatıldığı bilinmiyor.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iddialarla ilgili "Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû!" açıklaması yaptı.