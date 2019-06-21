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Son dakika haberleri... 'Berat Albayrak - Özge Ulusoy ilişkisi iddiası' içeriklerine erişim engeli kararı! Ekşi Sözlük duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialarla ilgili Albayrak'ın talebi üzerine alınan mahkeme kararı uygulandı. Buna göre Ekşi Sözlük içeriklerine girmeye çalışan kullanıcıların karşısına "İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Berat Albayrak'ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadeleri çıkıyor

Son dakika haberleri... 'Berat Albayrak - Özge Ulusoy ilişkisi iddiası' içeriklerine erişim engeli kararı! Ekşi Sözlük duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkındaki iddialarla ilgili karar alındı.

Ekşi Sözlük'te yer alan bilgilere göre, mahkeme kararı uygulandı.

'Berat Albayrak - Özge Ulusoy ilişkisi iddiası' başlıklı içeriğe erişmek isteyen kullanıcıların karşısına mahkeme kararı çıkıyor.

Ekşi Sözlük içeriklerinde, "İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Berat Albayrak'ın talebi üzerine verdiği 18.06.2019 tarih ve 2019/4832 d.iş sayılı kararı uyarınca bu başlıkta yer alan içeriklere erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer alıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #özge ulusoy #ekşi sözlük
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