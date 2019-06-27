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Son dakika haberleri... 'Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi' yalanı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklama: Yazıklar olsun

Ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hakkındaki iddialar sonrası AK Partili Bülent Turan, "Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık. Yazıklar olsun. Edep Ya Hû!" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... 'Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi' yalanı sonrası AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklama: Yazıklar olsun

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ünlü sunucu Özge Ulusoy ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkındaki iddiaların ardından açıklama yaptı.

AK Partili Bülent Turan, şunları söyledi:

"Siyasi farklılık, tartışma, rekabet, seçim yarışı hepsi kabul; ama her türlü ahlaki değeri bir kenara bırakarak en kutsallarımızdan aile kurumunu hedef alan çirkinlik, iftira ve ahlaksızca saldırı en büyük alçaklık.

Yazıklar olsun.

Edep Ya Hû!

#beratalbayrak"

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #bülent turan #berat albayrak #özge ulusoy
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