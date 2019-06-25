banner1005
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
Nevşehir Adliyesi'nde şüpheli toz tedbiri
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Berat Albayrak ve Özge Ulusoy'a ait olduğu iddia edilen o fotoğraf montaj! Fotoğrafın orjinalinde hangi ünlü sanatçı var

Berat Albayrak ve Özge Ulusoy'a ait olduğu iddia edilen fotoğraf, gerçek değil. Montajlanan fotoğraf, sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Fotoğrafın üzerinde logosu yer alan internet sitesi için erişim engeli kararı alınırken montajlanan fotoğrafın gerçeğinin ise şarkıcı Selena Gomez'in yatta çekilmiş bir görüntüsü olduğu öğrenildi

Son dakika haberleri... Berat Albayrak ve Özge Ulusoy'a ait olduğu iddia edilen o fotoğraf montaj! Fotoğrafın orjinalinde hangi ünlü sanatçı var

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü sunucu Özge Ulusoy ile ilgili sosyal medyada gerçek olmayan bir fotoğraf paylaşılıyor.

Son günlerde sosyal medyada Berat Albayrak ile Özge Ulusoy hakkında bir iddia ortaya atıldı.

İddiaların gerçek dışı olduğu belirtilirken, konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunuldu.

FOTOĞRAF, MONTAJ

Sosyal medyada dolaşıma sokulan fotoğraf, montaj.

Fotoğrafın üzerinde logosu yer alan internet sitesi için de erişim engeli kararı alındı.

Montajlanan fotoğrafın gerçeğinin ise şarkıcı Selena Gomez'in yatta çekilmiş bir görüntüsü olduğu öğrenildi.

Gerçek olmayan, montajlanmış fotoğraf ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken hem Berat Albayrak hem de Özge Ulusoy iddialar sonrası birer açıklama yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #özge ulusoy #Selena Gomez
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.