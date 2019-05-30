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Son dakika haberleri... Beşiktaş Meydan'da Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı

Beşiktaş Meydan'da Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl, gördüğü şiddeti canlı yayından anlattı. Akıl, şiddet uygulayan Şahin Şeker'in patronu değil mal sahibi olduğunu açıkladı. Şahin Şeker'in masaya vurduğunu ve "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dediğini ifade eden Akıl, Şeker'in kendisinin saçlarından tuttuğunu, duvara vurduğunu ve tekme attığını söyledi

Son dakika haberleri... Beşiktaş Meydan'da Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl canlı yayında gördüğü şiddeti anlattı

İstanbul'da Beşiktaş Meydan'da Dorock XL adına çalışan Gaye Akıl, Haber Global canlı yayınında gördüğü şiddeti anlattı.

Akıl, şiddet uygulayan Şahin Şeker'in patronu değil mal sahibi olduğunu açıkladı.

Şahin Şeker'in masaya vurduğunu ve "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" dediğini ifade eden Akıl, Şeker'in kendisinin saçlarından tuttuğunu, duvara vurduğunu ve tekme attığını söyledi.



Akıl, "Herkes izlemekle yetindi. Benden sonra iki kişiyi daha dövdü." şeklinde konuştu.

Darp raporu aldığını aktaran Gaye Akıl, "Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #dorock xl #beşiktaş meydan #gaye akıl
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