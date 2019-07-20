Son dakika haberleri... Beyaz Saray'da 'Türkiye'ye yaptırım' toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel Türkiye yaptırımlarını görüşmek üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın muhtemel Türkiye yaptırımlarını görüşmek üzere tüm Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği iddia edildi



Gelecek hafta salı günü yerel saatle 16.00’da yapılması planlanan toplantı, programı bilen iki yetkili tarafından ve davetiyenin kopyasını gören Washington Post gazetesi tarafından teyit edildi.



İddiaya göre; “Trump adına” yalnızca senatörlere dağıtılan davetiyedeki konu başlığı ise “Türkiye yaptırımları” olarak belirlendi.



Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının ardından yaptığı açıklamada Trump, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık” ifadelerini kullanmıştı.



ulusal.com.tr