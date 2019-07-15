Son dakika haberleri... Beyazıt Karataş'tan ABD'nin yaptırım mesajına İncirlik Üssü ve Kürecik yanıtı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım mesajını değerlendirdi. Karataş, "ABD Türkiye'ye yaptırımları tartışa dursun. Türkiye zaten S-400'ler ile ABD'ye yaptırımların nasıl yapılacağını gösterdi. ABD S-400'ler ile kafasına geçirilen çuvalı çıkarmaya çalışırken, İncirlik'teki nükleer bombalar ile Kürecik Radarı'nı taşısın." ifadelerini kullandı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Kanunlar yaptırım uygulanmasını gerektiriyor ve yasalar uygun hareket edeceğimizden, Başkan (Donald) Trump’ın da yasalara uyacağından eminim" açıklamasına yanıt verdi.



Beyazıt Karataş, şu ifadeleri kullandı:



"ABD Türkiye'ye yaptırımları tartışa dursun.



Türkiye zaten S-400'ler ile ABD'ye yaptırımların nasıl yapılacağını gösterdi.



ABD S-400'ler ile kafasına geçirilen çuvalı çıkarmaya çalışırken, İncirlik'teki nükleer bombalar ile Kürecik Radarı'nı taşısın."



ulusal.com.tr



