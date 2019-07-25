Son dakika haberleri... Beyazıt Karataş'tan önemli uyarı: Hemen iptal edilmeli

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "S-400'lerin ilk bölümünün gelmesinden önce sözde Ermeni Soykırımını tanıyan Fransa ile yapılan görüşmelerin hemen iptal edilmesi gerekmektedir. Bu hava savunma sisteminin Türkiye'ye faydası yoktur. Fransa'nın Suriye'deki menfaatleri içindir" açıklaması yaptı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Fransa ile yapılan görüşmelerin hemen iptal edilmesi gerektiğini belirtti.



Karataş, şunları ifade etti:



"S-400'lerin ilk bölümünün gelmesinden önce sözde Ermeni Soykırımını tanıyan Fransa ile yapılan görüşmelerin hemen iptal edilmesi gerekmektedir.



Bu hava savunma sisteminin Türkiye'ye faydası yoktur.



Fransa'nın Suriye'deki menfaatleri içindir."



ulusal.com.tr



